Finanztief wirft Wört nicht um

Auf das absolute Haushaltsrekordjahr 2008 folgt in Wört das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. Das hat die Abschlussrechnung im Gemeinderat gezeigt.

Noch 2008 hatte der Gesamthaushalt der Gemeinde fast zwölf Millionen Euro betragen. Im Jahr darauf waren es plötzlich nur noch 5,8 Millionen, weil die Gewerbesteuer wegen der Krise in der Automobilbranche komplett weggebrochen war. Deshalb war es 2009 auch nötig, den Verwaltungshaushalt mit 1,6 Millionen Euro aus dem Vermögenshaushalt zu unterstützen. Das wiederum war nur möglich, weil 1,8 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden konnten. Bürgermeister Thomas Saur: „In dieser Situation hat sich gezeigt, dass es richtig war, in den guten Jahren bis 2008 Geld zu sparen und auf die Seite zu legen.“ Denn nur so sei es möglich gewesen, die 2004 erreichte Schuldenfreiheit der Gemeinde zu halten.

Entsprechend der angespannten Haushaltssituation wurde 2009 auch verhältnismäßig wenig investiert. Eine der größten Einzelmaßnahmen war der neuen Dorfplatz, der die Gemeinde dank Zuschüssen gerade einmal 70 000 Euro kostete. Insgesamt wurden 340 000 Euro für Hoch- und Tiefbau ausgegeben, sowie 43 000 Euro für Sachvermögen, Zuweisungen und Zuschüsse. Der Rest des fast zwei Millionen Euro großen Vermögenshaushalts floss in den Verwaltungshaushalt.

Damit auch in den kommenden Jahren wieder gut gewirtschaftet werden könne, bewirbt sich Saur um eine weitere Amtszeit als Rathauschef. Einen Gegenkandidaten hat er am 17. Oktober nicht. Für eben diesen Wahltag wurden dann noch Beisitzer und Stellvertreter für die Wahl bestimmt.

Einiges tut sich derzeit im Ortsteil Schönbronn. Dort arbeitet die EnBW ODR an Kabeln und Leitungen, was auch mit Arbeiten am Gehweg einhergeht. Diese günstige Gelegenheit nutzt die Gemeinde nun, um dabei einige Sanierungsarbeiten am Gehweg vorzunehmen.

„Natürlich wird dort jetzt nicht alles neuwertig, aber insgesamt ist es doch eine Verbesserung der Gesamtsituation“, so Saur. Im Gespräch mit den Schönbronnern wurde auch der Wunsch nach einem neuen Buswartehäuschen geäußert. Der Rat stimmte zu, das über 30 Jahre alte Häuschen gegen ein neues auszutauschen. Kosten: 3892,50 Euro.

Zu guter Letzt wurde noch der Auftrag zum Abriss des Gebäudes in der Hauptstraße 111 vergeben. Für 22 500 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer wird das Wohngebäude abgerissen. Das soll noch in diesem Jahr geschehen. Damit fällt dieser Arbeitsschritt fast die Hälfte günstiger aus als gedacht. (dab)