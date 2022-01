Finanzchefin Louise Öfverström verlässt den Häfler Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems

Wechsel im Vorstand von Rolls-Royce Power Systems: Die bisherige Finanzchefin Louise Öfverström verlässt den Friedrichshafener Motorenbauer auf eigenen Wunsch. Dafür zieht Personalchefin Thelse Godewerth ins dreiköpfige Führungsgremium ein. Der Vertrag des Vorsitzenden des Vorstands, Andreas Schell, wurde vorzeitig um drei Jahre verlängert. Zudem gibt es einen neuen Chef für die Business Unit „Mobile Power Solutions“.

„Im vergangenen Jahr haben wir mit unserer organisatorischen Neuaufstellung und unserem Fahrplan zur Klimaneutralität ,Net Zero at Power Systems’ wichtige Grundlagen für den weiteren Wandel vom Motorenhersteller zum Anbieter nachhaltiger Lösungen für Energie und Antrieb geschaffen“, sagt Andreas Schell laut einer Pressemitteilung des Unternehmens. „2022 gehen wir in die vertiefte Umsetzung, um auf Basis unseres erfolgreichen laufenden Geschäfts mit einem nachhaltigen Lösungsportfolio auf den Märkten positioniert zu sein.“

„Wirtschaftliche Herausforderungen der Pandemie gemeistert“

Dass auch die Mutter von RRPS, der britische Konzern Rolls-Royce, mit der Ausrichtung des Unternehmens zufrieden ist, zeigt die Tatsache, dass der Aufsichtsrat am Freitag den Vertrag von Schell vorzeitig um drei Jahre bis 2025 verlängert hat. „Wir wollen den zukunftsorientierten Kurs mit ihm an der Spitze fortsetzen“, erklärt Jasmin Staiblin, Vorsitzende des Aufsichtsrats. „Bei unserer Konzernmutter schätzt man, dass wir die wirtschaftlichen Herausforderungen der Pandemie gemeistert und gleichzeitig das Transformationstempo konstant hochgehalten haben“, sagt Andreas Schell. „Das Vertrauen, welches die Shareholder mit der Verlängerung meines Vertrags unterstrichen haben, ist eine schöne Bestätigung unseres Kurses.“

Neu im RRPS-Vorstand: Thelse Godewerth (Foto: Fotodesign Stefan Soell)

Derweil hat Finanzchefin Louise Öfverström laut Pressemitteilung dem Unternehmen mitgeteilt, RRPS auf eigenen Wunsch zu verlassen, um sich anderen Aufgaben zu widmen. „Wir danken Louise Öfverström ausdrücklich für die hervorragende geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahren“, sagt Staiblin. Öfverström habe nicht nur den Bereich „Finance & Controlling“ erfolgreich aufgestellt, sondern auch sämtliche Finanzfunktionen in ihren Prozessen und Themen neu organisiert und dabei auch mit ihrem vielfältigen Know-how wichtige Initiativen auf den Weg gebracht und wesentlich mitgeprägt, so RRPS.

„Umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit“

„Die konsequente Verbindung von Strategie und deren Umsetzung durch unsere Mitarbeiter ist der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Andreas Schell. Deshalb habe man ein neues Vorstandsressort geschaffen. Thelse Godewerth, bisher die Leiterin der Personal- und Organisationsentwicklung, wird mit sofortiger Wirkung als „Chief People Officer“ (CPO) und Arbeitsdirektorin in den Vorstand berufen. „Mit Frau Dr. Godewerth gewinnt der Vorstand von Rolls-Royce Power Systems eine umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit, um die Transformation des Unternehmens gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum nachhaltigen Erfolg zu führen“, erklärt die Aufsichtsratsvorsitzende Staiblin. Die Funktion von Technikvorstand Otto Preiss bleibt unverändert.

Zum 1. Februar 2022 übernimmt Clemens Berger von Matthias Vogel die Leitung der Business Unit „Mobile Power Solutions“, die mobile Antriebslösungen unter anderem für Schiffe, Züge oder schwere Landfahrzeuge entwickelt und vertreibt. Mit Berger, der zuvor unter anderem als Bereichsvorstand bei der Syntegon Technology GmbH und als CEO bei Körber Pharma (Medipak Systems AG und GmbH) tätig war, übernehme ein erfahrener Fachmann mit Know-how im komplexen Lösungsgeschäft in der Maschinenbau-, Prozess- und Automatisierungsindustrie und umfassender Erfahrung in der Führung von Unternehmen in Transformationsprozessen, so RRPS.

Schell dankt Matthias Vogel

Vorstandschef Schell dankte laut Pressemitteilung dem scheidenden Matthias Vogel „für die hervorragende geleistete Arbeit in verschiedenen Rollen des Unternehmens“. Er habe das Unternehmen mitgeprägt und maßgeblich zum Wachstum des Kerngeschäfts beigetragen.