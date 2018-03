Finale um Bayerische Eishockeymeisterschaft: Islanders kommen unter die Räder

Die Memminger Indians haben in der Finalserie um die Bayerische Eishockeymeisterschaft am Freitagabend vorgelegt: Mit 7:3 (2:2, 3:1, 2:0) besiegten sie die EV Lindau Islanders und können nun am Sonntag in der Serie „Best of three“ mit einem weiteren Sieg den Pokal holen.

Schnell entwickelte sich vor der fantastischen Kulisse von 2234 Zuschauern in der Memminger Eissporthalle am Hühnerberg ein offener Schlagabtausch. Den besseren Start erwischten die Gäste vom Bodensee, die nach zehn Minuten durch Simon Klingler vorlegten. Doch die Indians kamen per Doppelschlag zurück, allerdings mit kräftiger Unterstützung von David Zabolotny: Erst fälschte der Lindauer Goalie den Schlenzer des glänzend aufgelegten Dominik Pistor ins eigene Tor ab (18.), keine Minute später rutschte der Schuss von Kirilis Galoha durch seine Schoner hindurch. Gut aus Lindauer Sicht, dass Kai Laux kurz vor der ersten Drittelpause noch das 2:2 markierte

Das Mitteldrittel ging klar an die Indians. Die verwerteten zwei Überzahlspiele durch Piskor (28.) und Antti-Jussi Miettinen (31.) eiskalt, Patrik Beck stellte kurze Zeit später auf 5:2. Immerhin brachte Andreas Farny die Islanders im Powerplay nochmals auf 3:5 heran (36.). Im Schlussabchnitt machte Memmingen durch Timo Schirrmacher (47.) und erneut Beck (58.) den Deckel drauf. Damit haben die Indians am Sonntag in Lindau (18 Uhr, Eissportarena) Matchpuck.