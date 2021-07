Finale des TTBW Race 2020

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Jahr Verspätung, aufgrund der Corona-Pandemie, fand das Finale das Tischtennis Baden-Württemberg Race 2020 in der Riedsporthalle in Bad Wurzach statt. Insgesamt 16 Spielerinnen und Spieler qualifizierten sich in den in 2020 ausgespielten Races. Zwölf Plätze sind den Punktbesten der gesamten Serie des letzten Jahres vorbehalten. Die restlichen vier Plätze teilen sich die Akteure mit den meisten Turnierteilnahmen. Dieses Finale wurde, wie sämtliche Race-Turniere, im Schweizer System mit sechs Runden ausgetragen. D. h. die Paarungen werden nach jedem Durchgang anhand des aktuellen Standes ermittelt. Nach ca. drei Stunden hochklassigem Tischtennis sicherte sich, mit einer Bilanz von 5:1, Daniel Bebion vom TB Beinstein Platz 1. Christian Geiger (TTV Zell) auf Platz 2 spielte ein starkes Turnier und Michael Österreicher (FC Schechingen) war mit seinem dritten Platz mehr als zufrieden. Die Siegerehrung nahm Martin Sebald, TTBW-Beauftragter für die Race-Turniere, vor. Das Endturnier wurde von der TSG Bad Wurzach unter der Regie von Klaus Mahle hervorragend organisiert und durchgeführt. Aufgrund der optimalen Spielbedingungen und perfekten Organisation war dies eine rundum gelungene Veranstaltung.