Finale Begegnungen bei den Juniorinnen und Junioren des SV Sulmetingen

Für die Juniorinnen U18 und die Junioren U18 des SV Sulmetingen sind am vergangenen Samstag die finalen Spieltage in der Bezirksstaffel im Tennis angestanden. Während die Juniorinnen in Einsingen dank starker Mannschaftsleistung von Sofia und Luisa Tanios, Alicia Völk und Elena Braun einen 5:1 Sieg feiern konnten, mussten die Junioren zu Hause gegen den starken TC Berkheim eine deutliche 0:6 Niederlage hinnehmen. Sowohl die Juniorinnen U18 als auch die Junioren U18 des SV Sulmetingen konnten die Sommersaison in der Bezirksstaffel auf einem respektablen 3. Platz abschließen, berichtet der Verein ein einem Schreiben.

Für die Damen 40 des SV Sulmetingen fand am vergangenen Samstag das erste Heimspiel der Saison statt. Gegen die TA SV Grimmelfingen stand es nach den Einzeln und den Siegen von Silvia Tanios und Corinna Romer 2:2. In den beiden sehr spannenden und engen Doppeln konnten sich Tanios/Romer den Sieg sichern und so stand es am Ende 3:3. Da auch bei den Sätzen ein 6:6 Gleichstand bestand, entschieden zehn gewonnene Spiele mehr für den Heimsieg der Damen 40 des SV Sulmetingen.

Die Herren 40 traten bei der TA TSV Regglisweiler an. Nach spannenden Einzeln stand es auch hier 2:2 und die Doppel mussten die Entscheidung bringen. Diese gingen zwar beide an die TA SV Sulmetingen, aufgrund eines Formfehlers in der Aufstellung wurden sie jedoch regelkonform für die TA TSV Regglisweiler gewertet. Am Sonntag traten die Herren 30 gegen die TA TV Wiblingen an, konnten sich aber nicht durchsetzen und verloren nach einem gewonnenen Doppel mit 1:8.