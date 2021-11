Filmisch und gesellig aktiv

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gekennzeichnet war das Jahr 2021 beim Schmalfilm- und Videoclub Wangen von anspruchsvollen Aufträgen, bei denen ein aktives Häuflein unter strengen Corona-Vorschriften aller Beteiligten aufwändige Filmprojekte verwirklicht hat, vor allem Konzert-Videos. Begonnen hatte es im Frühjahr. Unter dem Titel „Paesaggio e Musica“ wurde ein Film für die Partnerstadt Prato gedreht. Zum Datum der alljährlichen Kulturnacht Anfang August ist der Film mit italienischem Text im Regionalsender TV Prato zu sehen gewesen. Die blühende Voralpenlandschaft rund um Wangen vor den schneebedeckten Bergen dahinter hat den italienischen Fernsehzuschauern begeisterte Kommentare entlockt. Die Musik zu diesem Film stammt zum großen Teil von den Vereinsmitgliedern Dr. Walter Gesierich und Herwig Lindner. Anschließend wurde der Film mit einem deutschen Kommentar versehen und auch in Wangen gezeigt. Im Moment wird er ein drittes Mal bearbeitet für die russischen Freunde in Tscheljabinsk. An der Deutschfakultät der dortigen Universität erfreuen sich schon seit langem die Jahresrückblickfilme aus Wangen bei Dozenten und Studenten großer Beliebtheit. Außer für den Partnerschaftsverein ist der Filmclub für viele andere Kulturschaffende dokumentarisch aktiv gewesen, etwa für den Kinder- und Jugendchor La Cantoria der Jugendmusikschule oder für die städtische Galerie mit einem Film über Leben und Wirken der Künstlerin Lieselotte von Faber. Eine schöne Aufgabe war auch die Aufzeichnung eines Benefizkonzertes in der Kirche Esseratsweiler mit Anja Strodel (Flöte), Brunhilde Müller (Orgel) und Annika Dahrendorf (Gesang). Clubmitglieder übernehmen auch immer wieder Bildübertragungen bei Orgelkonzerten, damit das Publikum das Spiel des Organisten auf großer Leinwand verfolgen kann. Mit sieben Kameras hat der Filmclub das Konzert von Musikprofessor Prégardien mit dem Pianisten Trun Sang aufgenommen. Auch im Rahmen der Langenargener Festspiele waren die Wangener gefragt. Bei solchen Gemeinschaftsprojekten können sich auch Smartphone-Filmer gut integrieren. Den Sommer über waren wieder Workshops möglich, zum Beispiel über Schnitttechniken, zum Umgang mit Funkmikrofonen und zur Livestream-Übertragung. Eine gemeinsame Herbstwanderung ins Arrisrieder Moos, bewaffnet mit Filmkameras, rundete die Sommersaison ab, das heißt genau genommen fand sie Abschluss mit einer guten Jause im Gasthof Starz.