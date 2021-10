Aus Liebe zum Kino: Biberach lädt zum Filmfestival

Für alle Veranstaltungen gilt die aktuelle Corona-Verordnung mit 3G-Regel am Einlass und Maskenpflicht am Platz.

Filmtickets erhalten Sie ab Samstag, 30. Oktober, 9 Uhr an den Festivalkassen im Kino und telefonisch unter 03871/2114059 (Zahlung per Kreditkarte). Um 11 Uhr startet an diesem Tag auch der Onlineverkauf.

73 Filme, 81 Aufführungen, 10 Weltpremieren und 5 Sonderveranstaltungen. In Summe macht das: ein Festival aus Liebe zum Kino!

Bei der 43. Auflage der Biberacher Filmfestspiele erwartet die Besucherinnen und Besucher in Biberach genau das, was das „Familientreffen deutschsprachiger Filmschaffender“ seit Jahrzehnten ausmacht: eine herzlich-offene Atmosphäre und ein inspirierender Austausch über aktuelle Spiel- und Dokumentarfilme.

Die Besucherinnen und Besucher der Biberacher Filmfestspiele dürfen sich auf mehr als 70 handverlesene Filme freuen. Nach den Filmen, die allesamt im Traumpalast-Kino gezeigt werden, … … diskutieren Filmschaffende, Festivalmacher und Publikum über die gerade gesehenen Filme. Die einzelnen Jurys – hier ein Gruppenbild der Jurymitglieder von 2019 – vergeben in insgesamt zehn Kategorien… … die begehrten „Biber“. Der Künstler Frieder Kober hat die Festival-Trophäen in diesem Jahr neu gestaltet. 1 von 1

direkt zur Festival-Seite

Das Festival ist eine Schnittstelle zwischen den Künstlerinnen und Künstlern samt ihren Werken und dem Publikum im Kinosaal und den Sonderveranstaltungen. Nach langen Monaten ohne Kino und Live-Events freut sich die neue Intendantin Nathalie Arnegger, ein ungemein lustvolles Lebenszeichen der Filmschaffenden präsentieren zu können. Aus rd. 300 Einreichungen haben sie und die Kuratorin Anke Rauthmann als 70 Filme fürs Biberacher Kino ausgewählt – und online werden zusätzliche Werke per Video on Demand im „BFFS Plus!“ präsentiert. Die Film-Auswahl ist geprägt vom „weiblichen Blick“ und einer gemeinsamen Leidenschaft für Film, die auch eine besondere Sensibilität für andere Länder und Kulturen widerspiegelt. Programmatisch hat das Festival dieses Jahr einen weiblichen Schwerpunkt - d.h. Frauen vor und hinter der Kamera fanden in der Auswahl besondere Beachtung.

Filme als Spiegel für Zeit und Zukunft

Wie ist der Zustand der Welt 2021, wie werden wir in Zukunft miteinander leben? Vieles geht nicht mehr so weiter wie bisher. Migration, politische Umbrüche und Krisen, Bevölkerungswachstum und Corona, diese Themen verändern unser Leben. Wir müssen uns verändern. Die Filme des Festivals liefern darauf viele wichtige, klare und manchmal auch kontroverse Antworten. Sie sind ein Spiegel von Zeit und Zukunft und erlauben uns Einblicke in Lebenswelten, die uns zum Teil fremd sind, über die sich das Reflektieren aber lohnt. Die Biberacher Filmfestspiele geben Publikum und Filmschaffenden auch in diesem Jahr genau dazu Raum und Gelegenheit in herzlich-familiärer Atmosphäre. Aus Liebe zum Kino.

jetzt Tickets sichern

Die Programmhighlights in Biberach

Mit „DOK.education“, dem Bildungsprogramm unterm Dach des berühmten Internationalen Dokumentarfilmfestivals München, konnte das Filmfestteam eine neue Kooperation schließen. In Biberach können Jung & Alt nach dem gemeinsamen Anschauen des altersgerechten Dokumentarfilms „Dancing Abdullah“ einen besonderen Blick hinter die Kulissen werden. Kinder und ihre Familien können dabei spielerisch erfahren, wie Emotionen in einen Film kommen und welche Mittel dafür eingesetzt werden (So 7.11., 11 Uhr, Kino). Ebenfalls neu ist die Kooperation mit „Sister’s Wild Cinema“, dem Ulmer pop-up-Frauenfilmfestival. Gezeigt werden fünf internationale Kurzfilme über Menschen, die erkundschaften, welche starren Traditionen sich in der Gesellschaft finden und wo Veränderung nötig ist, aber schwerfällt (Do 4.11., 19 Uhr, Kino – anschließen Talk in der Jugendkunstschule).

Eine besondere Empfehlung der Intendantin Nathalie Arnegger ist der Film „Sargnagel“. Worum geht es darin? Die Wienerin Stefanie Sargnagel hat mit ihren Büchern und Social-Media-Posts Kultstatus erlangt. Genügend Stoff für ein Biopic, sollte man meinen! Dabei macht Frau Sargnagel ihrem Namen alle Ehre und treibt alle Beteiligten an den Rand des Zusammenbruchs. Geht alles in die Brüche – oder ist es nur Teil einer Inszenierung von und über die Wiener Dichterin? (Do 4.11., 18.30 Uhr & Fr 5.11., 16 Uhr, im Kino). Stefanie Sargnagel ist am Freitag, 5.11., vor Ort in Biberach. Nach dem Film wird sie um 19 Uhr im Abdera aus ihren Werken vorlesen. Weitere Tipps finden Sie in folgender Bildergalerie:

Stefanie Sargnagel macht ihrem Namen alle Ehre: Unerbittlich treibt sie alle an den Rand des Zusammenbruchs. Kann es sein, dass alles in die Brüche geht, oder ist es nur Teil einer Inszenierung mit, von und über Stefanie Sargnagel? | „Sargnagel – der Film Susanne reist als EU-Beauftragte nach Kenia. Sie erkennt zu spät die Auswirkungen ihres Auftretens mit gepanzertem Konvoi… | „Adisa“ D 2021, Fr 5.11., 20.45 Uhr & Sa 6.11., 13.45 Uhr 1 von 1

Als Eröffnungsfilm hat wie Intendantin Nathalie Arnegger „Me, we“ von Regisseur David Clay Diaz (anwesend) ausgewählt. Vier ineinander verwobene Geschichten erzählen in dieser Tragikomödie von Flucht, Migration und unseres und Europas alltäglichen Umgangs damit (Di 2.11., 19 Uhr). Bei der Feier in der Stadthalle Biberach werden die Festivalmacherinnen und -macher das zudem das Programm vorstellen, ehe Filmschaffende und Gäste gemeinsam den Start ins Festival feiern. Karten für die Eröffnungsfeier und ebenso für die Preisverleihung (So 7.11., 19 Uhr) gibt es beim Kartenservice der Stadthalle.

Filmtickets erhalten Sie ab Samstag, 30. Oktober, 9 Uhr an den Festivalkassen im Kino und telefonisch unter 03871/2114059 (Zahlung per Kreditkarte). Um 11 Uhr startet an diesem Tag auch der Onlineverkauf auf der Kino-Website. Resttickets sind vor den Aufführungen auch an der Kinokasse erhältlich.

Weiter zur Festival-Seite