Film zeigt das Leben am See vor vielen Jahrzehnten

Der bayerische Rundfunk hat für seine „Damals…“- Zeitreise der Reihe „Unter unserem Himmel“ den Film „Damals am Bodensee“ gedreht. Und zwar am bayerischen Bodensee. Drei Tage vor dem Sendetermin hat ein Teil des Filmteams die Protagonisten sowie Vertreter aus den Gemeinden und der Kultur zur Premierenfeier beim Winzerehepaar Ulrike und Oliver Schaugg auf den Rebhof eingeladen. Am Sonntag um 19.15 Uhr wird der Film im bayerischen Fernsehen ausgestrahlt.

Erwartungsfroh sitzen etwa 40 Gäste vor der Leinwand – die meisten von ihnen werden gleich auch auf der Leinwand zu sehen sein. „Wir kommen von außen und schauen auf eure Region“, sagt die Filmemacherin Sybille Krafft. Und jetzt sind wir natürlich aufgeregt, wie euch unser Blick auf Euch gefällt.“

Ostern 1961 beginnt der Film

Die Zeitreise beginnt am Landungssteg der weißen Flotte in Lindau. Ostern 1961 in Schwarz-Weiß. Die berühmte bayerische Riviera. Segeln. Dann Lindaus Segelexperte Werner Hemmeter in Farbe. „Ohne See bin ich langfristig nur ein halber Mensch“ sagt er in die Kamera, während er auf seiner Lacustre „Feuervogel“, mit Sybille Krafft über den See segelt. Blauer Himmel, Sonnenschein, Szenenwechsel, ein Obstgarten: Wilhelm und Thomas Gierer, Vater und Sohn, arbeiten Schulter an Schulter. Nicht alles sei früher besser gewesen. Szenenwechsel in Schwarz-Weiß: Ein Landwirt steht oben auf der Leiter in einem Hochstämmer beim Kirschen pflücken. Gierer senior sagt dazu „früher war nicht alles besser. Die Bäume waren höher und die Kirschen kleiner.“

Und so geht es fort. Farbe und Schwarz-Weiß im Wechsel. Idyllische Bilder zeigen schön Landschaften und sympathische Menschen. Die Fischer Roland und Josef Stohr werfen ihre Netz aus. Wieder Vater und Sohn. Mager sei der Fang heutzutage. Dem See fehlen die Nährstoffe. Die Gastronomie kommt zu Wort in Gestalt der Familie Knörle vom Haus am See. Das ganz früher eine Schreinerei war und dann ein Fremdenheim und im „armen Gmach“ lag. So sieht das heute niemand mehr. Die Gastgeber des Abends, Ulrike und Oliver Schaugg und ihre Familie sind im Bild. Ulrike erzählt von pilzresistenten Rebsorten.

Der Wein vom bayerischen Bodensee hat heute einen guten Ruf. Dann das Hotel Bad Schachen mit der 94-jährigen Zeitzeugin Marion Schielin. Die Seegfrörne 1963. Die Nobelpreisträger. Deutschlands Dienstältester Auktionator und Urinsulaner Michael Zeller, der sagt „Lindau war früher ein Schmugglerdorf.“

Das älterese Format des Senders

Bilder der Maximilianstraße, durch die sich die Blechlawinen ihren Weg bahnten. Eva Altemöller in ihrer bezaubernden Buchhandlung. Ein wunderschönes Mahagoniboot kreuzt die Wellen des Sees – alt, aber von Franz Hacksteiner gewertschätzt und restauriert. Immer wieder schöne Szenen von heute – und hochinteressante von früher. Dieses alte Bildmaterial ist die Basis der Erzählung, um dem historischen Wandel nachzuspüren.

Sybille Krafft, die für den Bayerischen Rundfunk schon 50 Episoden von „Damals“ geschrieben hat, sucht diese wahren Schätze aus dem Archiv des bayerischen Rundfunks heraus. Dem Kameramann Dieter Nothhaft ist es gelungen, die Region heute und ihre Menschen dazu wunderschön in Szene zu setzen – so ganz ohne romantischen Kitsch. Den hat der bayerische Bodensee auch gar nicht nötig.

„Unter unserem Himmel“ sei die älteste Sendung des bayerischen Rundfunks, den es seit 1954 gibt. 2019 feiert das Format 50. Geburtstag, sagt Krafft. „Das spornt uns natürlich an, das Niveau hoch zu halten und guten Fernsehjournalismus zu bieten.“ Nicht jeder Film bekomme zudem so eine Premierenfeier, aber die Menschen hier seien ihnen doch während der Drehzeit besonders ans Herz gewachsen. „Die Feier ist ein Dankeschön an die Protagonisten, die diese ganze Aufregung rund um den Dreh mitgemacht haben und uns in ihr Leben hinein schauen lassen haben“, sagt die Filmemacherin.

Und dass sie noch viel mehr Menschen und Geschichten gefunden hatten, die es wert gewesen wären, dass man sie zeigt aber: „Der Film darf nur 42 Minuten und 30 Sekunden lang sein. Nicht mehr und nicht weniger.“ Es gibt viel Applaus und Lob für den in jeder Hinsicht gelungenen Film. Ulrike Ecker, die Ehefrau von Lindaus Oberbürgermeister bringt es auf den Punkt: „Sie haben für uns das Bild von unserer schönen Region ganz wunderbar aufgefrischt. Vielen Dank dafür.“