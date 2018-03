Film „Hidden Figures“ wird gezeigt

Das Team der Bücherei in Rot an der Rot zeigt am Freitag, 9. März, um 19.30 Uhr, den Film „Hidden Figures“ (Unerkannte Heldinnen), die Geschichte von drei afroamerikanischen Frauen, die bei der NASA gearbeitet haben und in dieser Funktion als brillante Köpfe einer der größten Unternehmungen in der Geschichte gelten. Sie haben den Astronauten John Glenn in die Umlaufbahn geschickt. Eine Errungenschaft, die der Nation neues Selbstbewusstsein gab, das Rennen im Weltall neu definierte und die Welt aufrüttelte. Laut Büchereiteam ist der Film sehenswert ab 14 Jahren. Im Anschluss an den Film gibt es Gelegenheit, sich über das Gesehene auszutauschen.

Um eine Spende wird gebeten. Weitere Informationen bei Uwe Kaltenthaler unter Telefon 08395/2806.