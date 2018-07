FIFA: Wieder Karten für WM-Halbfinale im Verkauf

Johannesburg (dpa) - Überraschend sind auch für die Halbfinalspiele der Fußball-WM in Südafrika wieder Karten erhältlich.

Unter den 164 000 Tickets, die ab dem 28. Mai verkauft werden sollen, befinden sich nach Angaben der FIFA in Johannesburg auch 2000 Karten für die Semifinalspiele in Kapstadt (6. Juli) und Durban (7. Juli).

Die Karten seien ursprünglich für den Fußball-Weltverband reserviert gewesen, betonte FIFA-Generalsekretär Jêrome Valcke. Bislang hatte die FIFA beide Spiele - wie auch das Finale am 11. Juli im Soccer City Stadion von Johannesburg - als ausverkauft vermeldet. Am 27. Mai will die FIFA bei einer Pressekonferenz in Johannesburg ein „Ticket-Update“ geben.