Fidelius Waldvogel nimmt die Ausfahrt Kißlegg

Kisslegg (sz) - Martin Wangler – SWR-Schauspieler („Die Fallers“) und Schwarzwälder Kabarettist – macht sich diesen Sommer erneut auf eine entschleunigte Reise quer durch Baden-Württemberg, um unter freiem Himmel Theater zu spielen. Er gastiert am Dienstag, 3. August, um 19.30 Uhr im Rahmen seiner „Von daheim-Tour auf dem Caspershof. Mit dabei hat er als Fidelius Waldvogel sein Kabarettprogramm „Nächste Ausfahrt: Heimat!“, laut Pressemitteilung „mit viel Musik, Geschichten und kulinarischen Köstlichkeiten“. Sein „Tourbus“ ist ein alter Traktor Modell: Eicher Königstiger (Baujahr 1968) mit Spitzengeschwindigkeit 25 Stundenkilometer. Daran hängt ein Forstarbeiterwagen, den der ehemalige Zimmermann zu einer Bühne umgebaut hat, der gleichzeitig sein zu Hause ist. Küche, Bad, Schlaf-, Ess- und Wohnzimmer. Abends wird eine Seitenwand aufgeklappt. Sie gibt den Blick frei in seine Behausung, die so zum lebendigen Bühnenbild wird. In seinem Kabarettprogramm erzählt, singt und musiziert Wangler, über Eigensinniges und Eigenwilliges unserer Spezies im regionalen aber auch globalen Sinne. Aktueller denn je seien die Begriffe „Daheim sein“ und „Heimat“.