Fiat präsentiert Erdgasversion des Zweizylinder-Turbos

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Erdgas ist in: Mehrere Autobauer bringen für bestimmte Modelle Varianten mit dem umweltfreundlicheren Triebstoff heraus. Nächster Kandidat ist der Fiat Panda.

Fiat hat den Zweizylinder 0.9 TwinAir Turbo fit für den Erdgasbetrieb gemacht. Die neue Motorvariante will der italienische Autobauer auf dem Pariser Salon (Publikumstage: 29. September bis 14. Oktober) im Kleinwagen Panda vorstellen. Sie läuft sowohl mit vergleichsweise günstig verfügbarem Erdgas als auch mit Benzin. Im Gasbetrieb verbrennt das 59 kW/80 PS starke Aggregat laut Fiat 3,1 Kilogramm pro 100 Kilometer (CO2-Ausstoß: 86 g/km). Die Fahrzeugtanks fassen gut 12 Kilogramm Erdgas und 35 Liter Benzin. Auf Knopfdruck kann der Fahrer zwischen Benzin- und Gasbetrieb wechseln.

Der 0.9 TwinAir Turbo Natural Power wird den Herstellerangaben zufolge der erste Zweizylinder-Erdgasmotor am Markt sein. Nach der Messepremiere in Paris will Fiat den damit ausgerüsteten Panda noch im Oktober in den deutschen Handel bringen.