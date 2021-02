FH Vorarlberg online erleben!

Beim Tag der offenen Tür am 12. März öffnet die FH Vorarlberg erstmals virtuell ihre Türen. Auch im neuen Online-Format gibt es viel zu erleben und zahlreiche Möglichkeiten, die FH Vorarlberg kennenzulernen.

Junge Menschen vor dem Abitur möchten sich jetzt entscheiden, welches Studium sie im Herbst starten werden. Berufstätige, die in ihrem Job vorankommen möchten, informieren sich jetzt über das passende Studienangebot. QuereinsteigerInnen, die sich neu orientieren möchten, haben jetzt die Möglichkeit, die verschiedenen Studiengänge kennenzulernen.

Für alle Interessierten öffnet die FH Vorarlberg am 12. März von 14.00 bis 19.00 Uhr virtuell die Türen. Die BesucherInnen haben die Möglichkeit, sich alle Informationen zu den einzelnen Bachelor- und Masterstudiengängen direkt von den Lehrenden und StudiengangsleiterInnen persönlich zu holen. Es werden online Beratungsgespräche mit den AdministratorInnen und Vorträge aus den Studiengängen angeboten, die alle Fragen zum und auch rund um das Studium beantworten.

Einen authentischen Einblick in das Studium geben auch die Berichte der Studierenden. Wer das Studieren schon vorab ausprobieren möchte, kann an Schnuppervorlesungen und an verschiedenen Workshops teilnehmen. Auch zu allen Fragen rund um das Thema berufsbegleitend studieren und zum Aufnahmeverfahren gibt es viele hilfreiche Informationen. Die FH Vorarlberg lädt alle SchülerInnen, MaturantInnen, Eltern und Studieninteressierte zum virtuellen Rundgang durch den Campus ein.