FFP2-Maskenpflicht ab sofort in Kliniken im Alb-Donau-Kreis

Auf Grund der Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg gilt in den Gesundheitszentren Blaubeuren, Ehingen und Langenau ab sofort in allen Gebäudeteilen eine FFP2-Maskenpflicht, das teilt die Geschäftsführung der ADK GmbH mit.

Die Maskenpflicht umfasst also explizit nicht nur den Klinikbereich, in dem die als Ausnahmen zugelassenen Besucher auch bisher schon eine FFP2 Maske tragen mussten. Auch in den Arztpraxen, in der Physiotherapie, beim ToGo Angebot der Restaurants und Cafés und auch beim reinen Betreten des Eingangsbereichs muss eine Maske mit der Bezeichnung FFP2 beziehungsweise KN95 getragen werden, so die Verantwortlichen.

Das Tragen einer Alltagsmaske oder einer medizinischen Maske (OP-Maske) ist ausdrücklich nicht ausreichend. FFP2 Masken sind in Apotheken und Drogerien zu erhalten und können daher während der Öffnungszeiten der Apotheken in den Gesundheitszentren auch dort erworben werden, so die Klinikleitung.