Feuerwehrmann kämpft sich nach Unfall zurück ins Leben

Tobias Keck von der Freiwilligen Feuerwehr Blaubeuren bezwingt am Alexanderplatz 29 Stockwerke in einem Hotelkomplex – in nur 15 Minuten. Das Besondere daran: Er legt die Strecke in kompletter Einsatzkleidung und mit angeschlossenem Atemschutzgerät zurück. Es ist nicht das erste Mal, das Tobias Keck und Max Packeiser als ehrenamtliche Retter am „Stairrun“ in Berlin teilnehmen. Bereits 2014 gelang den beiden im Kampf gegen internationale Teilnehmer und hauptamtliche Feuerwehrkräfte auf Anhieb eine Platzierung im vorderen Drittel der Treppenläufer. Eine Platzierung, die sich die Blaubeurer nicht erträumt hätten und die zur Grundlage für zukünftige Wettkämpfe wurde.

Schicksalsschlag des Motorradfahrers

Doch dann ereilt Tobias Keck im Juni des gleichen Jahres ein persönlicher Schicksalsschlag. Ein Autofahrer übersieht laut Mitteilung den begeisterten Motorradfahrer. In Folge des Zusammenstoßes wird Keck durch die Luft geschleudert und landet schwer verletzt in einem Acker.

Die befreundeten Feuerwehrkräfte in Blaubeuren hätten am Abend von dem Unfall erfahren und bangten um das Leben des jungen Mannes. Mehrere Operationen prägen den einjährigen Aufenthalt im Krankenhaus, begleitet von ersten Prognosen. Schnell sei klar geworden: Keck wird nicht mehr so wie früher gehen können. Seine begonnene Ausbildung kann er nicht zu Ende bringen und auch die aktive Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr scheint zu Ende.

Wenig Hoffnung seitens der Ärzte

„Die Ärzte sagten mir, es sei ihnen niemand bekannt, der mit diesem Verletzungsmuster jemals wieder laufen kann und das wollte ich nicht akzeptieren“, berichtet Keck. Mit unwahrscheinlicher Energie habe er sich aber in den Alltag zurückgekämpft. Zunächst mit Gehhilfe, dann eigenständig. Dabei sei sein rechter Fuß immer noch ohne notwendigen Nervenkontakt. Er habe gelernt, die Funktion mit dem Körper auszugleichen. „Man darf sich nicht einfach aufgeben“, sagt Tobias Keck und berichtet, dass er auch immer wieder versucht hat, sein Umfeld mit dieser Energie anzustecken.

Heute sehe man ihm seine Behinderung beim Gehen erst auf den zweiten Blick an. Sein Lachen und seine Energie seien ansteckend. Doch Keck sei bescheiden. „Er will keine große Plattform“, sagt Georg Fuhrmann, der Pressesprecher der Blaubeurer Wehr. Für seinen Kameraden sei wichtig, dass die Botschaft hinter all dem nicht verloren gehe: niemals aufgeben und gemeinsam unterwegs sein. Das komme auch zum Ausdruck, wenn Keck auch heute wieder seinen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Blaubeuren tut. Zwar sei eine Teilnahme am aktiven Einsatzdienst nicht möglich, aber er übernehme an anderen Stellen Verantwortung. Beispielsweise werde er künftig Nachwuchsfeuerwehrkräfte ausbilden.

An Herausforderungen gewachsen

Tobias Keck wachse an seinen Herausforderungen. Die Teilnahme am „Stairrun“ sei ein Lebenstraum gewesen, der in Erfüllung gegangen sei. Nach zweijährigem Ausdauertraining, bei dem immer wieder auch die Blaubeurer Freidbadtreppen zur Übung dienten, ist die Teilnahme am Berliner Wettkampf zugleich seine letzte. Eine erneute Teilnahme würde für seinen Körper zu einer hohen Belastung. Dennoch blickt der Feuerwehrmann mit Stolz auf das Erreichte zurück – und mit ihm alle Einsatzkräfte in Blaubeuren.