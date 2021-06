Feuerwehreinsätze in Vogt und Wilhelmsdorf

Vogt/Wilhelmsdorf (sz) - Zu einer Firma in der Schachenstraße in Vogt rückte die Feuerwehr am frühen Montagmorgen an. Ein Kurzschluss in einem Transformatorengebäude und Rauch lösten Alarm aus. Die Freiwillige Feuerwehr Vogt kappte die Stromzufuhr und beseitigte den Rauch.

In der Zußdorfer Straße in Wilhelmsdorf hat ein angeschmorter Wasserkocher am Sonntagmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Eine Bewohnerin hatte das Küchengerät auf den Herd gestellt und diesen eingeschaltet. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es auf andere Gegenstände übergriff.