Feuerwehr: Zweiter Stellvertreter ist gewählt

Die geltende Feuerwehrsatzung sieht nur einen stellvertretenden Feuerwehrkommandanten vor. In der noch zu ändernden Feuerwehrsatzung werden zwei Stellvertreter zugelassen sein. In der Jahreshauptversammlung der Wehr im März hatten die Floriansjünger in Absprache mit der Verwaltung Tobias Lenz als diesen weiteren Stellvertreter gewählt. Der Gemeinderat segnete die Wahl am Donnerstag einstimmig ab.

Aus organisatorischen Gründen bestand seitens der Wehr schon länger der Wunsch, die Satzung insoweit zu ändern, dass zwei Stellvertreter gewählt werden können. Tobias Lenz wird für zunächst fünf Jahre zweiter Stellvertreter von Kommandant Alexander Amann sein.

Das Führungstrio der Oberteuringer Feuerwehr besteht nunmehr aus dem Kommandanten Alexander Amann, seinem ersten Stellvertreter Thomas Bals und dem zweiten Stellvertreter Tobias Lenz, dem Bürgermeister Ralf Meßmer die Bestellungsurkunde überreichte und die Hoffnung äußerte, es möge wenig Einsätze geben. Kommandant Alexander Amann steckte Tobias Lenz die Feuerwehrnadel an.