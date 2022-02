Feuerwehr wegen überhitztem Ofen im Einsatz

Lindau (lz) - Am Montagabend gegen 18.30 Uhr wurde der Löschzug West in den Eichbühlweg alarmiert. Bewohner eines Einfamilienhauses stellten am Ofenrohr eines Schwedenofens eine Überhitzung und Knistergeräusche fest und setzten daraufhin den Notruf ab. Das teilte die Feuerwehr mit.

Ein mit Wärmebildkamera und Kleinlöschgerät ausgerüsteter Trupp erkundete zunächst das Objekt. Parallel kontrollierte die Feuerwehr von außen über die Drehleiter den Kamin. Im Gebäude konnte nach Mitteilung der Feuerwehr eine Verrauchung ausgeschlossen werden. Ein Abschnitt des Ofenrohrs wies jedoch erhöhte Temperatur auf, weshalb der zuständige Schornsteinfeger hinzugezogen wurde. Mit Unterstützung durch die Feuerwehr nahm dier eine Überprüfung des Ofenrohrs vor. Letztlich waren laut Feurwehr keine Anzeichen eines Brandes festzustellen. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. 21 Feuerwehrleute waren mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei war ebenso vor Ort, berichtete die Feuerwehr weiter.