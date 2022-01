Feuerwehr wächst auch in der Pandemie

111 Einsätze – 70 Technische Hilfen und 41 Brandeinsätze – hat die Freiwillige Feuerwehr Spaichingen 2020 gehabt; 2021 waren es 114 Einsätze: 62 Technische Hilfen und 52 Brände; wobei 40 Einsätze als Überlandhilfe außerhalb des Spaichinger Stadtgebiets stattfanden. Im Juli 2021 waren Spaichinger Feuerwehrleute auch bei der Katastrophenschutzhilfe im Ahrtal tätig.

Diese Zahlen gehen aus dem Tätigkeitsbericht der Feuerwehr für die Jahre 2020 und ’21 hervor, der dem Gemeinderat vorgelegt wurde. Dabei zeigt sich auch, dass die Feuerwehrleute 2021 Zuwachs bekommen haben: Waren es Ende 2020 noch 108 Mitglieder – davon 74 in der aktiven Einsatzabteilung –, so sind es zum 31. Dezember 2021 199 Mitglieder: 80 in der Einsatzabteilung, 14 in der Altersabteilung und 25 in der Jugendfeuerwehr (Vorjahr: 20). Zum 1. Januar 2021 sind vier Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung gewechselt.

60 Aktive sind Atemschutzgeräteträger, 37 haben sich als Maschinist mit LKW-Fahrerlaubnis ausbilden lassen. Außerdem gibt es 19 Führungskräfte mit Zug- und Gruppenführerausbildung. 28 Feuerwehrkameraden kümmern sich bei Bedarf – nötigenfalls täglich – um die Ausrüstung und die 13 Einsatzfahrzeuge, um die Instandhaltung des Magazins, die Öffentlichkeitsarbeit, interne und externe Dienstleistungen wie Schlauch-, Kleider-, Funk- oder Atemschutzwartung.

2023 will auch die Spaichinger Feuerwehr Digitalfunk einführen und in diesem Zuge auch den Funk- und Führungsraum technisch ertüchtigen. Schon 2022 soll die Neugestaltung der Umkleideräume in Angriff genommen werden. Im Herbst 2022 soll der neue MTW (Mannschaftstransportwagen) in Dienst gestellt werden. Im März will man die europaweite Ausschreibung für ein neues Löschfahrzeug LF 20 starten. Und 2024 soll das Verfahren für die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens beginnen.

Schon bestellt ist die neue Einsatzkleidung, die voraussichtlich im Mai geliefert werden soll.

Die Pandemie wirkte sich vor allem auf den Übungsbetrieb aus: Seit März 2020 gibt es für die Jugendfeuerwehr einen neuen Dienstplan mit angepasstem Übungskonzept – Übungen in Kleingruppen oder online. Um die Jugendfeuerwehr kümmern sich fünf ausgebildete Jugendbetreuer unter der Leitung von Jugendwart Tobias Hauser.

Auch die Einsatzabteilung hat ihren Ausbildungs- und Übungsbetrieb entsprechend angepasst, übt in Kleingruppen und passt das Hygienekonzept stetig an.

Im Juli 2021 waren zehn Spaichinger Feuerwehrleute für vier Tage in Höningen in Rheinland-Pfalz, um nach der Flutkatastrophe im Ahrtal Katastrophenschutzhilfe zu leisten.

Im November 2020 konnte die neue Drehleiter in Dienst gestellt werden. 25 Drehleitermaschinisten erhielten über mehrere Wochen eine entsprechende Sonderschulung.