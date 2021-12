Feuerwehr soll neues Fahrzeug erhalten

In einer Vorberatung zum Haushaltsplan 2022 hat der Gemeinderat von Königsheim die Investitionen angesprochen und festgelegt, die im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen. Das sind insbesondere die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs und die Montage einer Sirene auf dem Rathausdach.

Weitere geplante Investitionen für 2022 sind die Planungskosten für eine Erweiterung des Kindergartens und damit auch der Betreuung; die Erschließung von elf Bauplätzen an der Verlängerung Gartenstraße; der Breitbandausbau – hier insbesondere der Anschluss des Gewerbegebiet an das Glasfasernetz; Planungskosten für die Sanierung der Eichenstraße sowie für den Radweg Königsheim - Renquishausen und nicht zuletzt Grunderwerb für das Gewerbegebiet Breite.

Ausführlich erläuterte Lisa Amato von der Finanzverwaltung des Gemeindeverwaltungsverbands Heuberg dem Gemeinderat den Rechnungsabschluss 2019. Das Haushaltsjahr 2019 war ein Jahr des Übergangs von der Kameralistik auf die Doppik. Bei der Ertragslage schlägt sich die bereits im Haushaltsplan veranschlagte Belastung durch die nun im Neuen Kameralen Haushaltsrecht zu erwirtschaftenden Abschreibungen deutlich nieder.

Der Haushaltsausgleich aus den ordentlichen Ergebnissen abzüglich den ordentlichen Aufwendungen kann nicht erreicht werden. Die Finanzausstattung beträgt zum Ende des Jahres noch rund 491 000 Euro. Die ordentlichen Erträge beliefen sich auf 1 845 302 Euro, die Aufwendungen auf 1 919 069 Euro. Das sich dadurch ergebende Defizit von 73 766,65 Euro wird mit dem Basiskapital verrechnet und das positive Sonderergebnis über 21 077,28 Euro wird den Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt und dient zum Haushaltsausgleich der Folgejahre.

Insbesondere aufgrund der Wenigeraufwendungen und Verschiebungen von Ausgaben auf Folgejahre stellt sich die Liquidität zum Jahresende weiterhin positiv dar. So ergibt sich hier zum 31. Dezember 2019 ein Endsaldo in Höhe von insgesamt 490 888,76 Euro .

Zu Beginn des Jahres 2019 betrug die tatsächliche Verschuldung der Gemeinde Königsheim 1 273 434 Euro. Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine weiteren Kredite aufgenommen. Die ordentliche Tilgung beträgt 55 560 Euro. Damit betrug die Verschuldung der Gemeinde Königsheim zum 31. Dezember 2019 noch 1 217 873 Euro.

Die höchste Einnahme im Haushaltsjahr war die Gewerbesteuer mit 546 435 Euro, gefolgt vom Einkommensteueranteil in Höhe von 402 373 Euro. An Kreisumlage waren stattliche 324 861 Euro und an Finanzausgleichsumlage 265 237 Euro zu zahlen.