Feuerwehr rückt zu brennendem Kamin aus

In die Königsegger Straße in Ebenweiler ist am Montagvormittag gegen 10 Uhr die Feuerwehr ausgerückt, nachdem aus dem Kamin eines Wohnhauses offene Flammen schlugen.

Die Ursache für die Brandentwicklung in dem Kamin, der erst vor Kurzem seiner vierteljährlichen Kontrolle unterzogen worden war, ist laut Polizei bislang noch nicht geklärt. Glücklicherweise kamen durch den Brand keine Personen zu Schaden. Auch an dem Haus entstanden keine weiteren Beschädigungen.