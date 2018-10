Feuerwehr rettet vermisste Person

Haisterkirch (rud) - Am Kirbemontag hat Feuerwehr Bad Waldsee öffentliche Übungen präsentiert. Auch die Abteilungen aus Haisterkirch und Mittelurbach (siehe Bild rechts) ihre Kirbe-Schauübungen abgehalten. In Haisterkirch wurde aus einem verrauchten Raum in der Zehntscheuer im Klosterhofbereich eine vermisste Person gerettet. Mit Atemschutzmasken gelang es, die Person herauszuholen und zu retten. Die Abteilung von Haisterkirch mit 21 Aktiven (darunter eine Frau) wird von Abteilungskommandant Thomas Heber geleitet. Foto: Rudi Martin