Feuerwehr rückt zu Fahrzeugbrand aus.

Aalen (an) - Die Freiwillige Feuerwehr Aalen ist am Sonntagnachmittag mit drei Fahrzeugen und zwölf Mann Besatzung ausgerückt, nachdem gegen 16.35 Uhr ein Fahrzeugbrand im Kreuzungsbereich Julius-Bausch-Straße/Obere Bahnstraße gemeldet worden war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer im Motorraum des älteren Autos bereits gelöscht, so dass die Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. Als Ursache wurde ein technischer Defekt festgestellt.