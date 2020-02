Feuerwehr rückt wegen Kaminbrand aus

Wegen eines Kaminbrands in einem Wohnhaus in Binzwangen musste die Feuerwehr am Donnerstagabend ausrücken.

Der Leitstelle wurde gemeldet, dass Funken und Flammen aus dem Kamin schlagen, so dass die Feuerwehr Ertingen mit den Abteilungen Binzwangen und Ertingen, sowie die Stützpunktfeuerwehr Riedlingen mit der Drehleiter alarmiert wurden. Zunächst wurde der Kamin mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und gleichzeitig eine Wasserversorgung aufgebaut. Die Drehleiter ging in Stellung. Mit einem Kaminfegerwerkzeug reinigte die Feuerwehr den Kamin und brachte den Brandschutt aus dem Gebäude. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Neben der Feuerwehr waren auch das DRK mit einemRettungswagen und einem Helfer-vor-Ort sowie der Polizei an der Einsatzstelle.