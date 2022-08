Feuerwehr muss in einer Ncht zweimal ausrücken

Spaichingen (sz) - Der Juli war für die Feuerwehr Spaichingen ein einsatzreicher Monat. 24 Mal musste die Wehr ausrücken. Auch in den vergangenen Tagen hatten die ehrenamtlichen Retter viel zu tun.

So waren die Wehrleute in der Nacht zum Samstag gleich zweimal gefordert. So wurden sie um kurz nach Mitternacht zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in eine Personenunterkunft gerufen. Als die Retter mit dem Löschzug an der Einsatzstelle waren, konnten sie kein Feuer ausmachen. Vielmehr stellten sie fest, dass Rauch einer Zigarette den Melder ausgelöst hatte. Nach einer Belüftung des Raumes konnte die Wehr die Brandmeldeanlage wieder zurückstellen. Im Einsatz war der Löschzug, bestehend aus fünf Fahrzeugen, die 21 Feuerwehrleuten besetzt waren, sowie ein Rettungswagen und die Polizei.

Um kurz vor 5 Uhr war es erneut vorbei mit der Nachtruhe: Die Drehleiter der Feuerwehr wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes bei einem medizinischen Notfall in Spaichingen gerufen. Nachdem die Wehrleute die Drehleiter in Stellung gebracht und die Krankentragenhalterung vorbereitet hatten, wurde der Patient aus dem ersten Obergeschoss gerettet. Im Anschluss transportierte der Rettungsdienst den Patienten in ein Klinikum. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr Spaichingen, die mit Drehleiter und Rüstwagen angerückt waren. Daneben war der DRK-Rettungsdienst vor Ort.

Am Mittwochabend musste die Wehr ausrücken, nachdem eine Brandmeldeanlage in einem Spaichinger Industriebetrieb ausgelöst worden war. So rückten gegen 18.30 Uhr Kräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle aus. Vor Ort erkundete die Feuerwehr die Einsatzstelle und machte den ausgelösten Melder aus. Allerdings waren dort weder Rauch noch Feuer festzustellen, auch sonst fand sich kein Grund für das Auslösen des Melders. So rückten die Einsatzkräfte wieder ab und übergaben die Anlage dem Betreiber. Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit einem Löschzug sowie die Polizei.

Am Donnerstag gegen 21.15 Uhr erfolgte der nächste Alarm: Es war in einem Gebäude zu einem Wassereintritt gekommen. Die anrückende Kleinschleife musste aber nicht tätig werden. Angerückt waren sieben Wehrleute mit einem Löschfahrzeug.