In Hürbel hat an Pfingstmontag gegen 13.15 Uhr eine Thujahecke gebrannt. Ein 59-Jähriger hatte laut Polizeibericht in der Schönebürger Straße einen Holzkohlegrill angezündet. Der Wind blies wohl Glutreste in die Hecke. Diese fing Feuer und brannte auf einer Länge von etwa zwölf Metern nieder. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand.