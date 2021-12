Bei einem Garagenbrand in der Kapfstraße ist am Samstagmorgen ein Sachschaden von 25000 Euro entstanden, so die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Morgens um 8.28 Uhr wurden über die Integrierte Leitstelle Feuerwehr und Polizei zu dem Brand gerufen. Über das angrenzende Gebäude bekämpfte die Feuerwehr den Brand im Dachstuhl. Nachbargebäude wurden durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.