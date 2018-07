Feuerwehr lädt zum Fischerfest an Floriansweiher ein

Zum 56. Fischerfest laden die Kameraden der Feuerwehr Meckenbeuren am Sonntag, 29. Juli, alle Gäste aus Nah und Fern an den Floriansweiher der Familie Huber und auf das Gelände von Thekla Hengstler ein. Köstliche Schmankerl und viel Spaß mit dem Fischerstechen und auf der Spielwiese verspricht die Wehr – mit Spieleangeboten, die der Spielmannszug für die Jüngsten bereithält.

Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr, gefeiert von Pfarrer Josef Scherer und musikalisch vom Da-Capo-Chor gestaltet. Bei Regen wird der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Maria sein. Es gilt die Läutereglung: Läuten die Glocken um 9 Uhr, dann findet der Gottesdienst am Florianweiher statt; wenn die Glocken um 9.15 Uhr läuten, sind die Gläubigen in die Pfarrkirche St. Maria eingeladen.

Zum Frühschoppen spielt die Musikkapelle Meckenbeuren unter der Leitung von Michael Jung auf. Ein leckeres Mittagessen samt Steckerlfisch schließt sich hier ebenso an wie eine große Kuchenauswahl, die zur Kaffeezeit sicher viele Abnehmer findet.