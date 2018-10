Einem gelungenen Einweihungsfest des Dorfgemeinschaftshauses in Heudorf am vergangenen Sonntag, ist am Montag die Feier zum 111-jährigen der Abteilungswehr, mit einem gemütlichen Feierabendhock mit Musik und Unterhaltung, gefolgt. Dass die Feuerwehr auch im umgebauten Gemeinschaftshaus untergebracht wird, sei durchdacht, so der langjährige Abteilungskommandant Hugo Kiene. In der Fahrzeughalle sind seitlich die Spinde, mit der Schutzkleidung für die Feuerwehrleute, fein säuberlich, übersichtlich und aufgeräumt eingerichtet und im oberen Bereich besteht für die Feuerwehrleute die Möglichkeit den Gemeinschaftsraum, der mit einer kleinen Küchenecke eingerichtet ist, für ihre Pausen zu nutzen. „Es war ein langjähriger Wunsch, dass wir von der Feuerwehr bei dieser Baumaßnahme berücksichtigt werden, da auch die heutigen Anforderungen gegenüber der Ausstattung der Wehrmänner besonderen Vorschriften unterliegen, die im alten Gerätehaus nicht mehr ganz passend waren“, sagte Hugo Kiene.

Die Feuerwehr in Heudorf, organisatorisch eine Abteilungswehr Meßkirchs, hat derzeit 19 Aktive und elf in der Altersabteilung. Die Wehr wurde im Jahre 1907 offiziell als Freiwillige Feuerwehr Heudorf gegründet. In der mehr als 111-jährigen Geschichte galt ihr besonderer Einsatz der Brandbekämpfung im Dorf, doch durch die naheliegende Bundesstraße 312 und das erhöhte Verkehrsaufkommen, war auch hier mehr Einsatz im „Retten, Bergen und Löschen“ erforderlich, wie im Treppenaufgang zu ihrem neuen Gemeinschaftsraum zu lesen ist. Doch in all den Jahrzehnten waren die Heudorfer Wehrmänner nicht nur für den Ernstfall bereit – sie gelten, neben den regelmäßigen Probenabenden, auch als Kulturträger im Dorf.

Festlichkeiten und Ehrungen

Viele Festlichkeiten, Ehrungen verdienter Mitglieder, wie auch die Vereinsjubiläen der Feuerwehr wurden in all den Jahren gefeiert – zuletzt im Jahre 2007, mit dem 100-jährigen Bestehen, so Ortsvorsteher Ernst Muffler, der sich als langjähriger Aktiver der Wehr gut daran erinnern kann. Zum Vereinsleben zählt seither auch die Feuerwehr, die hier sehr stark engagiert ist.

Es war der Wunsch der Ortsverwaltung, dass die Vereine alle unter einem Dach, sprich dem Dorfgemeinschaftshaus, eine sichere Bleibe für die Zukunft haben. Beim Fest am Montagabend, konnte Abteilungskommandant Volker Kiene viele befreundete Feuerwehrkameraden aus den Bezirken Meßkirch, Leibertingen und Sauldorf, sowie Bürgermeister Arne Zwick und Ortsvorsteher Ernst Muffler, begrüßen. Letzterer hatte an diesem Abend jedoch in der Küche allerhand zu tun. Für die Unterhaltungsmusik sorgte, im vollen Haus, die Blaskapelle „Schutzblech“ aus Liptingen – ein würdevoller Rahmen zur Eröffnung der neuen Räumlichkeiten. Der gute Besuch an beiden Tagen war für die Stadtverwaltung Meßkirch – mit Bürgermeister Arne Zwick, dem Stadt- und Ortschaftsrat, aber auch der Einwohnerschaft von Heudorf – eine Bestätigung, mit ihren Plänen für das Dorfgemeinschaftshaus dem Vereinsleben einen guten Dienst erwiesen zu haben.