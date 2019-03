Feuerwehr Hürbel ist gut aufgestellt

Der Kommandant der Feuerwehr Hürbel, Daniel Kiekopf, hat bei der Hauptversammlung über ein erfolgreiches Jahr 2018 berichtet. Des Weiteren wurden fünf Mitglieder der Feuerwehr mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet.

Die Feuerwehr Hürbel wurde zu neun Einsätzen alarmiert, berichtete Kiekopf. Zwei Einsätze seien in besonderer Erinnerung geblieben. Zum einen der Brand der Pergola des Tennisvereins Hürbel, die wegen eines defekten Gasofens komplette ausgebrannt sei. Durch den Einsatz der Feuerwehr habe das restliche Gebäude fast unbeschadet gerettet werden können. Und im Dezember 2018 sei die Feuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen in den frühen Morgenstunden gerufen worden.

Auch organisatorisch sei die Feuerwehr weiterentwickelt worden. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung wurden die Feuerwehrentschädigungssatzung und Feuerwehr-Kostenersatzsatzung überarbeitet und an heutige Bedingungen angepasst, sagte Kiekopf. Aufgrund der Modernisierung der Leitstelle Biberach wurde auch die Alarm- und Ausrückeordnung für die Gemeinde Gutenzell-Hürbel neu erstellt.

Aus der Jugendfeuerwehr konnten wieder zwei Kameraden in die Einsatzabteilung übernommen werden. Per Handschlag begrüßte der Kommandant Marcel Rauß und Andreas Beck. Mit acht Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr, 29 Kameraden in der Einsatzabteilung und acht Kameraden in der Altersabteilung ist die Feuerwehr Hürbel nach Ansicht des Kommandanten personell gut aufgestellt. Jessica Kloos und Clemens Fels absolvierten erfolgreich den Lehrgang Truppmann mit Sprechfunker in Laupheim. Daniel Amann, Robert Schäfer und Max Perl bildeten sich zum Truppführer in Ochsenhausen weiter. Der stellvertretende Kommandant Patrick Adamo berichtete über die weiteren Aktivitäten und Termine 2018.

Bei der Jugendfeuerwehr berichtete Jugendwart Dominik Hutzmann von abwechslungsreiche Proben und Aktivitäten. Für 2019 soll die Anwerbung neuer Mitglieder vorangetrieben werden. Georg Schultheiß, Schriftführer der Altersabteilung, berichtete, dass mit Besichtigungen, Ausflüge und gemütlichen Kameradschaftsabenden die Kameradschaftspflege groß geschrieben werde. Höhepunkt 2018 sei der Kameradschaftsabend mit allen Feuerwehrangehörigen und Partnerinnen anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Altersabteilung gewesen. In ihrem Grußwort dankte Bürgermeisterin Monika Wieland allen Kameraden für den Einsatz und lobte die gute Zusammenarbeit.

Ehrungen und Beförderungen für besondere Leistungen durften an diesem Abend nicht fehlen. Jessica Kloos und Clemens Fels wurden zur Feuerwehrfrau beziehungsweise Feuerwehrmann befördert. Daniel Amann, Robert Schäfer, Max Perl und Marian Dolderer zum Hauptfeuerwehrmann. Durch Bürgermeisterin Wieland erhielten die Kameraden Markus Rolser, Thomas Rolser, Patrick Adamo, Alexander Keller und Daniel Kiekopf das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze des Landes Baden-Württemberg für 15-Jährigen Einsatzdienst in der Feuerwehr.