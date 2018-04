Feuerwehr feiert in den Mai

Der Beginn des Wonnemonats Mai steht im Gammertinger Ortsteil Bronnen wieder ganz im Zeichen des 31. Maifestes der freiwilligen Feuerwehr. Das schon zur Tradition gewordene Fest soll zu einem Treffpunkt für Wanderer, Radfahrer und Ausflügler werden. Der Festplatz um das Rathaus und Wasserwerk ist neu angelegt, so kann das Maifest in einer schönen Atmosphäre stattfinden. Die Verantwortlichen der Feuerwehr, an der Spitze Abteilungskommandant Benedikt Eisele, haben bereits umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um die Veranstaltung so attraktiv wie möglich zu gestalten. Zum Auftakt wird am Montag, 30. April, um 18 Uhr der Maibaum versteigert. Ab 20 Uhr spielen „The Roadstones“ mit ihrem umfangreichen Repertoire von Country über Blues bis hin zu Hard Rock. Der Eintritt im Festzelt ist wie immer frei.

Am Dienstag, 1. Mai, gibt es bereits wieder ab 5 Uhr für alle Frühaufsteher und Spätheimkehrer ein Weißwurstfrühstück. Ab 10 Uhr wird ein gemütlicher Frühschoppen angeboten, anschließend gibt es den guten Mittagstisch. Zur Unterhaltung der Festbesucher sorgt wie jedes Jahr Alleinunterhalter Gregor mit seinem musikalischen Programm. Am Nachmittag lädt die Feuerwehr zu Kaffee und Kuchen ins Bürgerhaus ein. Den ganzen Tag wird sich die Feuerwehr um das leibliche Wohl der Festbesucher kümmern. Selbstverständlich ist das Zelt bei entsprechender Witterung beheizt.