Feuerwehr Erolzheim besucht den Schwarzwald

Erolzheim (sz) - Wer hart arbeitet, muss ab und zu auch mal ausspannen. Darum unternehmen die Mitglieder der Feuerwehr Erolzheim alle zwei Jahre einen mehrtägigen Ausflug.

Am letzten Oktoberwochenende machte sich die 51-köpfige Reisegruppe auf den Weg in Richtung Schwarzwald mit Hauptziel Freiburg. Auf der Strecke legten die Erolzheimer in Villingen-Schwenningen einen Zwischenstopp ein. In Freiburg im Hotel angekommen, erfolgte die Zimmerbelegung. Anschließend dauerte es nicht lange, bis sich die ersten Gruppen auf den Weg in die Innenstadt machten.

Samstagmorgen ging es nach dem Frühstück mit dem Bus in die Innenstadt, hier wurden die Reisenden dann von zwei Stadtführerinnen erwartet. In einer gut eineinhalbstündigen Führung wurde ihnen einiges über die Stadt näher gebracht, unter anderem wurde auch das Münster besichtigt. Nach der Führung hatte noch jeder Zeit durch den Markt beim Münsterplatz zu bummeln und eine Münsterplatzwurst zu essen. Diese würde genauso zu Freiburg dazu gehören, wie das Münster selbst.

Anschließend ging dann das Programm weiter mit der Fahrt zum Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. Hier erlebte man, wie die Schwarzwälder Bauern vor gut 600 Jahren gelebt und gearbeitet haben. Im Anschluss an die Führung bekamen die Feuerwehrleute noch in einem der Bauernhöfe ein Absackerle serviert, rustikale Häppchen mit Wasser und Bier. Außerdem wurde noch alte Handwerkskunst vorgeführt, so wurde unter anderem gezeigt, wie der berühmte Bollenhut oder ein Strohschuh hergestellt wird. Voller Impressionen fuhr man anschließend zurück ins Hotel, wo sich noch jeder frisch machen konnte, bevor es weiterging zum gemeinsamen Abendessen ins Restaurant Süden in Freiburg. Der restliche Abend war dann zur freien Verfügung, so konnte dann jeder wieder auf eigene Faust losziehen und die Innenstadt unsicher machen.

Nach erfolgtem Check-Out vom Hotel am Sonntag führte das Programm zuerst noch an den Titisee, wo die Mittagspause verbracht wurde. Einige nutzten bei herrlichem Wetter auch die Zeit um an der Seepromenade zu bummeln und die Sonnenstrahlen zu genießen oder um auf einer Seeterrasse einen Kaffee zu trinken. Weiter ging die Heimreise dann noch über Meßkirch zu der Mittelalterbaustelle Campus Galli. Dort erlebten die Reisenden, wie eine ganze Stadt nach dem St. Galler Klosterplan aus dem 9. Jahrhundert gebaut wird. Es war für alle ein eindrucksvolles Erlebnis, wie man im Mittelalter ohne Maschinen gearbeitet hat und alle Arbeitsschritte mühsam von Hand ausgeführt sowie auch alle Werkzeuge selbst hergestellt wurden.

So ging dann ein sehr erlebnisreiches Wochenende zu Ende. Abschließend bedankte sich dann stellvertretende Kommandant Klaus Klang noch beim Busfahrer für die gute und sichere Fahrt, ebenso bei den Organisatoren des Ausflugs, Markus Ruf und Simon Brugger.