Der Mannschaftsraum im Feuerwehrgerätehaus Benzingen war bis zum letzten Platz gefüllt und so freute sich der Abteilungskommandant der Benzinger Feuerwehr Kevin Sieber, dass so viele Aktive und Mitglieder der Altersabteilung sowie Vertreter von fast allen örtlichen Vereinen und Clubs gekommen waren. Ein besonderer Willkommensgruß galt dem neuen Mitglied Daniel Koch von der Straßberger Feuerwehr, der als voll ausgebildeter Feuerwehrmann seit dem 1. Januar die Truppe unterstützt. Nach der Totenehrung und den Berichten des Schriftführers Helmut Friedrich und des Kassenverwalters Erich Lohner, lenkte der Abteilungskommandant, unterstützt mit Bild- und kurzen Filmsequenzen, den Blick noch einmal zurück auf das abgelaufene Jahr.

Für die 27 Aktiven, darunter vier Frauen, war 2019 ein ereignisreiches Jahr mit vielen Einsätzen, Lehrgängen und Übungen und kameradschaftlichen Höhepunkten, wie Wanderungen, Radtouren, Grillfesten und Ausflügen. Es gab 20 Übungsdienste, darunter auch die große Übung im September zusammen mit der Harthauser Abteilung und dem DRK-Winterlingen in der Albstraße sowie fünf Sonderdienste beziehungsweise Sicherheitswachdienste. Sieber sprach von einem insgesamt guten Probenbesuch. Er zeigte sich erfreut darüber, dass auch der Feuerwehrsport in der Turnhalle gut angenommen worden sei und es sollen auch in diesem Jahr weitere Angebote für die Fitness angeboten werden.

Er erinnerte an die acht Alarmeinsätze, die sich von der Beseitigung umgestürzter Bäume an einem Gemeindeverbindungsweg, der Abdichtung von auslaufendem Diesel auf einem Betriebshof, über die Löschung eines Flächenbrandes und der Beseitigung einer Ölspur bis zur Bekämpfung der Rauchentwicklung in einem Chemielager eines Betriebes zur Metallveredelung erstreckten. Sorge bereiten der Benzinger Wehr, dass nur noch zwei Jugendliche aktiv dabei sind und Sieber sprach von einer großen Aufgabe, wieder mehr Jugendliche für das Ehrenamt begeistern und gewinnen zu können.

Er dankte allen Aktiven für ihren Einsatz und gab seiner Freude Ausdruck, dass alle Kräfte wohlbehalten von den Einsätzen wieder zurückgekommen seien. Mit einem „Feuerwasser“ bedankte sich Sieber unter großem Beifall der Versammlung bei Patrick Winkler, der bei allen Einsätzen, Proben und Veranstaltungen der Benzinger Abteilung lückenlos teilgenommen hatte

Beim Punkt Ausblick auf 2020 nutzte der Sprecher der Benzinger Vereine und Vorsitzende im Festausschuss „800 Jahre Benzingen“, Dirk Sieber, die Gelegenheit und stellte den geplanten Ablauf am Jubiläumswochenende im Juni vor. Dabei spielt auch die Benzinger Feuerwehr im Rahmen der Ausstellung aller Vereine, einem Getränkestand auf der Festmeile sowie mit einer Schauübung eine wichtige Rolle.