Feuerwehr beseitigt lange Ölspur

Die Feuerwehr-Abteilung Hochberg-Lampertsweiler und ein Fahrzeug der Feuerwehr Bad Saulgau haben am Samstagnachmittag eine Ölspur beseitigt. An einer landwirtschaftlichen Zugmaschine war die Hydraulikleitung defekt. „Das hatte der Landwirt zunächst nicht bemerkt“, erklärt Einsatzleiter Marc Schmötzer von der Feuerwehr in Bad Saulgau. Die Ölspur zog sich von Hochberg bis nach Lampertsweiler. Erst dort bemerkte der Landwirt den leeren Hydraulikbehälter. Foto: Udo Schleime