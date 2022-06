„Feuerschwanz und Knasterbart“ auf dem Honberg

Tuttlingen (sz) - Gerade erst ist der Markt „Historius Mercatus“ abgebaut, da kündigt das Mittelalter eine Fortsetzung an: Am Samstag, 9. Juli, feiert die „Schwarze Nacht“ ihr Comeback beim Honberg-Sommer, dem Festival in der Burgruine. Das teilt der Veranstalter mit. Dann spielt Feuerschwanz, eine Band im Mittelalter-Genre, beim Tuttlinger Festival. Die fränkischen Folk-Metal-Rocker sind mit ihrem Album „Memento Mori“ im Januar auf dem ersten Platz der deutschen Top-100-Albumcharts eingestiegen. Außerdem bei der diesjährigen „Schwarzen Nacht“ dabei sind „Knasterbart“, die angekündigt haben, sich nach über zehn erfolgreichen Jahren 2023 aufzulösen.

Bei „Feuerschwanz“ gibt es eine Kombination aus Heavy Metal und instrumentalen und visuellen Elementen aus der Mittelalter-, Metal- und Folk-Rock-Szene. Daraus resultieren elf Studioalben, drei Livealben und unzählige Liveshows. „Knasterbart“ feiern in diesem Jahr ihre Premiere beim Honberg-Sommer. Die sieben Gossenromantiker sind seit 2012 zusammen unterwegs und stehen für Folkrock. „Perlen vor die Säue“ heißt ihr jüngstes Album „Ein raubeiniges Vergnügen für alle Säue, und die, die es noch werden wollen“, verspricht die Band in der Mitteilung und kündigt gleichzeitig an, dass 2023 Schluss ist: „Nach 10 Jahren Bandgeschichte sind die Geschichten aus der Gosse auserzählt.“

Wer die Schwarze Nacht live auf dem Honberg erleben möchte, sollte sich rechtzeitig seine Karte(n) dafür sichern. Tickets für die das Honberg-Sommer-Konzert gibt es bei der Ticketbox in Tuttlingen und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Sie kosten 29,50 € (inkl. Vorverkaufsgebühr und Bus-Shuttle). Ein telefonischer Kartenservice ist unter Tel. (07461) 910996 eingerichtet, online gibt es Karten unter www.tuttlinger-hallen.de.