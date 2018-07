Kundus (dpa) - Am nordafghanischen Bundeswehr-Standort Kundus haben sich afghanische Sicherheitskräfte und Aufständische erneut Feuergefechte geliefert. Drei verletzte afghanische Soldaten wurden im deutschen Rettungszentrum in Kundus behandelt und in das Bundeswehr-Krankenhaus nach Masar-i-Scharif ausgeflogen. Die Bundeswehr war an den Kämpfen nicht beteiligt gewesen. „Unsere Truppen sind weiterhin draußen und sichern ab“, sagte ein Bundeswehrsprecher.