Brand in Sporthalle verursacht Millionenschaden

Ein Feuer in einer Sporthalle in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) hat nach Auskunft der Polizei voraussichtlich einen Millionenschaden verursacht. Zur genauen Schadenssumme gibt es noch keine näheren Angaben. Die Wentalhalle brannte in der Nacht zum Samstag komplett nieder.

Gemeldet wurde der Brand am frühen Morgen gegen 04.40 Uhr. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand das Gebäude bereits voll in Flammen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Insgesamt waren 15 Fahrzeuge mit 50 Einsatzkräften damit beschäftigt, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Warum die Sporthalle abgebrannt ist, ist unklar. Derzeit sichern Spezialisten des Polizeipräsidiums Ulm Spuren, um der Sache auf den Grund zu gehen.