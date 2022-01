Feuer in Schulgebäude gelegt

Unbekannte verschafften sich am Dienstag, gegen 2.30 Uhr, durch ein eingeworfenes Fenster, Zutritt in ein Schulgebäude in der Galgenbergstraße und haben dort Feuer gelegt. Die Täter entzündeten mehrere Papiertücher auf dem Lehrerpult in einem Klassenzimmer, wodurch es zum Brand kam. Durch die starke Hitzeentwicklung gingen mehrere Fensterscheiben in dem Klassenzimmer zu Bruch. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07361/5240 um sachdienliche Hinweise.