In einer Toilette des Ravensburger Bahnhofs wurde am Sonntagabend ein Feuer gelegt. Der unbekannte Verursacher steckte laut Polizeibericht offenbar eine Toilettenpapierrolle in Brand und verursachte damit an der Sanitäreinrichtung einen geringen Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr war am Bahnhof im Einsatz.

Hinweise können an das Polizeirevier unter Telefon 0751 / 803 33 33 gegeben werden.