Feuer in ehemaliger Schrozberger Gaststätte

Der Dachstuhl in einer ehemaligen Gaststätte in der Schlossgasse in Schrozberg hat Samstag gegen 1.15 Uhr Feuer gefangen und brannte aus bislang unbekannter Ursache vollständig aus.

An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 150 000 Euro. Personen wurden keine verletzt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Schrozberg, Leuzendorf, Blaufelden und Crailsheim waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften im Einsatz.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache werden fortgeführt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen im Gebäude.