Feuer im Park erinnert an den Heiligen Geist

Das Dreifaltigkeitskloster in Laupheim hat am vergangenen Wochenende zu seinem Pfingstfest eingeladen. Bei strahlendem Sonnenschein waren bereits zum Mittagessen über 80 Besucher ins Dreifaltigkeitskloster gekommen, um gemeinsam mit den Schwestern den Pfingstgeist mit allen Sinnen zu erleben. Ein Team von Schwestern und Freunden des Klosters hatte dafür ein umfangreiches Programm vorbereitet.

Gemäß dem Zitat der heiligen Theresa von Avila, „Christus ist auch mitten unter den Kochtöpfen“, war beim Mittagessen viel Liebe und Sorgfalt zu spüren. Schwestern aus China, Indonesien, Rumänien, von den Philippinen, aus der Schweiz und Deutschland hatten ebenso wie Mitarbeiter und Freunde des Klosters aus Syrien, Bolivien, Griechenland und Italien Gerichte aus ihren Ländern vorbereitet und zu einem internationalen Buffet aufgebaut. Die Begeisterung über die Vielfalt war bei den Teilnehmern groß.

Im Anschluss an das gemeinsame Essen stellten die Schwestern ihre breitgefächerten Angebote vor. Premiere hatte die Vorstellung der „Missionarischen Heilig-Geist-Gemeinschaft“ durch Schwester Theresia Eberhard. Schwester Lucia Reyering bot an, Erfahrungen im Körpergebet zu sammeln. „Bibel kreativ: bewegen – erzählen – spielen“ von Schwester Bernadette Dunkel ermöglichte einen neuen Zugang zur Bibel. Vom „Geist auf Sendung“ in der Mission in Argentinien, auf den Philippinen und in Afrika erzählten die Schwestern Hildegard Ossege, Hedwig Fischer und Hyazinthe Frick. Kinder konnten mit Schwester Gabriella Nahak trommeln und mit Schwester Petra Lioba Rimmele einen „Geistempfänger und -sender“ basteln. Die Vorstellung dieses Programmpunktes mit Präsentation auf dem Kopf von Schwester Petra sorgte für große Erheiterung im Saal des Klosters. Außerdem konnte man im Park Fußball spielen, seine Geschicklichkeit auf einer Slackline testen oder sonstige Spiele ausprobieren. Wie in jedem Jahr sorgten die Riesenseifenblasen für Spaß bei Jung und Alt. Zwischendurch konnte man sich bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen stärken, deren Spendenerlös für die Mission in Griechenland bestimmt war. Auch ein Clown war zur Kaffee-Zeit im Saal und sorgte bei den Besuchern für viel Freude.

Zur Wort-Gottes-Feier im Park wurde mit einem Feuer in der Mitte symbolisch an den Pfingstgeist erinnert, der mit Feuerzungen auf die Jünger herabkam. Dass der Geist Gottes bereits vor 2000 Jahren „online“ war und auch heute ist, wurde im Anspiel mit Smartphones verdeutlicht. Schwester Hildegard Ossege ermutigte in ihrer Ansprache alle Besucher, Empfänger und Sender des Geistes zu sein.