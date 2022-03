Festspielhaus präsentiert Sinatra und Tina Turner Storys

Das Festspielhaus Bregenz präsentiert „That’s Life – Die Sinatra-Story“ am 20.April und „Simply the Best – Die Tina Turner Story“ eine Woche später am 27. April. Beide Veranstaltungen finden im Festspielhaus Bregenz statt. Frank Sinatra, einer der größten Entertainer der Welt, ist bis heute unvergessen: Sinatras Songs wie „My Way“, „Strangers In The Night“ oder „New York, New York“ bescherten ihm Weltruhm. Bis heute gilt er als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Musikgeschäft des 20. Jahrhunderts. Glamourös war sein Leben zwischen Las Vegas und New York, auf den Bühnen der ganzen Welt, leidenschaftlich seine Ehen mit Nancy Barbato, Ava Gardner oder Mia Farrow, geheimnisvoll seine Beziehungen zu Mafia und Politik. Kurzum: Frank Sinatra liefert mit seinem turbulenten Leben und seiner unvergleichlichen Karriere den perfekten Stoff für eine mitreißende Musical-Inszenierung. Auch die Erfolgs-Show um Rock-Legende Tina Turner geht erneut auf große Tournee. Sie nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ ist eine packende und emotionale musikalische Biographie, ausgezeichnet als „Best Musical Tribute Show“ bei der Verleihung der Reel Awards Anfang 2020 in Las Vegas.