Festplatz am Sportgelände Böttingen soll „hergerichtet“ werden

Böttingen (sz) - Der vordere Bereich des Sportgeländes zur L 438 hin hatte in der Vergangenheit mehrfach als Festplatz gedient.

Im Jahr 2023 feiert der Narrenfreundschaftsring Heuberg sein 40-jähriges Bestehen. Dieses soll mit einem Festwochenende in Böttingen stattfinden. Die Böttinger Narrenzunft will hierfür ebenfalls den Festplatz beim Sportgelände nutzen und dort ein Festzelt aufstellen. In der Vergangenheit war bereits darüber nachgedacht worden, diese Fläche so zu befestigen, dass ein Festzelt ohne größere topografische Hindernisse aufgestellt werden könnte und sowohl ein Strom- als auch ein Wasseranschluss vorhanden wäre. Damals war dieses Ansinnen – nach Abfrage bei den Vereinen – jedoch mehrheitlich abgelehnt worden.

In der Sitzung des Gemeinrats Böttingen wurde darüber beraten, ob und wie die Gemeinde den Platz herrichtet. Einigkeit bestand darin, dass ein Festplatz ein Gewinn für die Gemeinde wäre und sicher sinnvoll sei. Allerdings müsse man prüfen, welche Kosten hierfür anfallen würden. Eine bloße Asphaltierung sei sicher nicht ausreichend. So müsste der Untergrund entsprechend aufbereitet und das Gelände eingeebnet werden. Es wird darum gebeten, bei der Kommunalentwicklung GmbH nachzufragen, ob es hier Fördermöglichkeiten gebe. Um eine endgültige Entscheidung treffen zu können, müsste eine grobe Kostenhöhe bekannt sein. Die Verwaltung wird gebeten, hierzu weitere Informationen einzuholen.