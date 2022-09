Festliche Trompetengala in der Wallfahrtskirche Steinhausen

- Die Wallfahrtskirche Steinhausen bei Bad Schussenried ist wieder Ort einer festlichen Trompetengala. In einzigartiger Weise verbinden sich in der „Schönsten Dorfkirche der Welt“ barocke Architektur und strahlender Orgelklang zu einer Konzertatmosphäre, heißt e in der Ankündigung. Musikfreunde erwartet am Montag, 3. Oktober ab 16 Uhr Trompeten- und Orgelmusik. Der Einlass ist ab 15 Uhr.

Der renommierte Klassiktrompeter Bernhard Kratzer aus Stuttgart und der Organist Paul Theis, ebenso aus Stuttgart, präsentieren ein Konzertprogramm mit glanzvollen Trompetenkonzerten und virtuose Orgelwerken unter anderem von Händel, J. S. Bach, Telemann, Mascagni und Rinck. Bernhard Kratzer, Solotrompeter des Staatsorchesters Stuttgart avancierte in den letzten Jahren zu einem der führenden Trompetenvirtuosen Deutschlands. Seit 25 Jahren ist Paul Theis der kongeniale, musikalische Partner des Ausnahmetrompeters, heißt es in der Ankündigung weiter.