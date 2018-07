Festivals und Festumzüge: Tipps für den Spätsommer

Breda feiert das Festival der Rotschöpfe

Köln (dpa/tmn) - Die kleine Stadt Breda im Süden der Niederlande bietet allen Rothaarigen die Chance für ein großes Treffen. Zum „Tag der Rothaarigen“ gibt es ein internationales Festival, zu dem Rotschöpfe aus allen Himmelsrichtungen erwartet werden. Das teilt das Niederländische Büro für Tourismus mit. Auf dem Programm stehen vom 5. bis 6. September eine Reihe von Veranstaltungen. Dazu zählt eine Ausstellung mit Werken von rund 100 Künstlern zum Thema „Rothaarige, wie Sie sie noch nie sahen“. Am zweiten Festivaltag ist ein Fototermin geplant, bei dem bis zu 5000 Rothaarige im Park von Breda abgelichtet werden sollen.

Neuer digitaler Stadtführer für Innsbruck

Innsbruck (dpa/tmn) - Innsbruck lässt sich nun mit einem Mini-Computer als Stadtführer entdecken. Er liefert beim Stadtrundgang Informationen zu Sehenswürdigkeiten, historische Ansichten, Geschichten und Anekdoten etwa zum Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer oder zu Kaiser Maximilian, wie Innsbruck Tourismus mitteilt. Der Taschen-Computer namens itour stellt 23 Stationen für eine Besichtigung mit zwei Stunden Gehzeit vor. Er kann gegen Gebühr bei der Innsbruck Information ausgeliehen werden.

Washingtons appetitliche Seiten

Alsbach (dpa/tmn) - Washingtons appetitliche Seiten lassen sich bei einem Gourmet-Wochenende vom 24. bis 27. September entdecken. Dabei gibt es die Möglichkeit, etlichen Feinschmecker-Restaurants hinter die Küchentür zu gucken. Nach Angaben der Tourismusvertretung der Stadt stehen Kochvorführungen und Kochkurse auf dem Programm. Mehrere Chefköche laden zum Probieren ein. Führungen stellen Restaurants vor, darunter das erste mit Bio-Zertifizierung der USA oder die Küche im National Museum of American History.

Estonian Air fliegt öfter von Berlin nach Talinn

Mörfelden-Walldorf (dpa/tmn) - Estonian Air fliegt vom 9. September an noch häufiger von Berlin nach Talinn. Neben Montag und Freitag wird dann auch der Mittwoch zum Flugtag. Buchungen sind nach Angaben der Fluggesellschaft ab sofort möglich. Wegen der zurückgehenden Nachfrage wird Hamburg dagegen aus dem Flugplan gestrichen. Der vorerst letzte Abflug aus der Hansestadt ist für den 29. August geplant.

Meraner Musikwochen mit Klassik und Crossover

Meran (dpa/tmn) - Klassik, aber auch Crossover mit Jazz, Weltmusik und Experimentellem steht auf dem Programm der Meraner Musikwochen. Vom 20. August bis zum 24. September spielt unter anderem das Philharmonic Orchestra London, teilt die Ferienregion Meraner Land mit. Besucher können aber auch der Gruppe „MoZuluArt“ lauschen, die klassische europäische Musik mit Zulu-Klängen kombiniert.

Zur „Black Rock City“ nach Nevada

München (dpa/tmn) - Ende August ist sie wieder da: die „Black Rock City“, rund 75 Kilometer nördlich von Reno in Nevada. Knapp 50 000 Menschen errichten dann die provisorische Siedlung und leben und feiern vom 31. August bis zum 7. September zusammen, erläutert die Nevada Commission on Tourism. Höhepunkt ist das Verbrennen einer großen Holzstatue. Die Teilnahme am Festival kostet umgerechnet zwischen 130 und 225 Euro.

Zur Nordic-Walking-WM nach Kärnten

St. Kanzian (dpa/tmn) - In Kärnten können Urlauber von 11. bis 13. September die alljährliche Weltmeisterschaft im Nordic Walking verfolgen. Mehrere Hundert Sportler werden zur Eröffnung in dem Ort Petzen erwartet, teilt die Tourismusvertretung der Region mit. Am Abend des ersten Tages steht eine Party am Pirkdorfer See auf dem Programm.

Den Bauernherbst im Salzburger Land erleben

Hallwang (dpa/tmn) - Kulinarische Spezialitäten aus Österreich stehen vom 29. August bis 26. Oktober beim Salzburger Bauernherbst auf dem Speiseplan. In 78 Orten gibt es bei rund 2000 Veranstaltungen zum Beispiel Pinzgauer Bierkäse oder Bramberger Obstsaft zu probieren. Das teilt die Tourismusvertretung der Region mit.

