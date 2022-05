Tote Hosen, Hubert von Goisern und ein bisschen Klassik - Das sind die Festivals in der Region

Der Vollständigkeit halber hier das Programm des Tuttlinger Honberg-Sommers: Freitag, 8. Juli, 20 Uhr, Beyond The Black; Samstag, 9. Juli, 20 Uhr, Feuerschwanz, Special Guests: Knasterbart; Sonntag, 10. Juli, 20 Uhr, A-cappella-Nacht mit On Air und Wireless!; Montag, 11. Juli, 20 Uhr, Gov’t Mule; Dienstag, 12. Juli, 20 Uhr Varieté „Whisper & Shout - Die Absolventenshow“; Mittwoch, 13. Juli, 20 Uhr The Hooters (ausverkauft); Donnerstag, 14. Juli, 20 Uhr, Nico Santos (ausverkauft); Freitag, 15. Juli, 20 Uhr, Silly; Samstag, 16. Juli, 19.30 Uhr, Chris de Burgh (ausverkauft); Sonntag, 17. Juli, 20 Uhr, Culcha Candela; Montag, 18. Juli, 20 Uhr, Heinrich del Cores Comedy Club; Dienstag, 19. Juli, 20 Uhr, Steiner & Madlaina, Special Guest: Ansa Sauermann; Mittwoch, 20. Juli, 20 Uhr, Saga; Donnerstag, 21. Juli, 20 Uhr, Matthias Reim (ausverkauft); Freitag, 22. Juli, 20 Uhr H-Blockx; Samstag, 23. Juli, 20 Uhr, Joris;