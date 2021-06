Der Flughafen Friedrichshafen will sein gesamtes Grundstück samt aller Gebäude verkaufen, am liebsten an die öffentliche Hand. So soll der Airport dauerhaft finanziell gesichert werden. Derzeit diskutierter Kaufpreis: 21,7 Millionen Euro.

Wegen drohender Überschuldung hatte sich der Airport Anfang Februar in ein sogenanntes Schutzschirmverfahren begeben. Am Dienstag hat das zuständige Amtsgericht Ravensburg das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet.