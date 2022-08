Das Diademus-Festival in Roggenburg zählt zu den besonderen musikalischen Ereignissen in der Region. Los geht’s mit alter Musik im Kloster Roggenburg am Sonntag, 28. August. Das Festival, dessen Intendant der weitum bekannte Dietenheimer Countertenor Benno Schachtner ist, läuft bis zum Sonntag. 4. September.

Das Publikum darf sich auf ein „erlebendes Miteinander, abwechslungsreichen Musikgenuss, grandiose Künstler, stimmungsvolle Locations und unvergessliche Momente“ freuen, schreibt der Gründer und Intendant des Festivals, Benno Schachtner, in einer Presseankündigung.

Diademus ist ein Festival für alte Musik im Kloster Roggenburg. In diesem Jahr steht es unter dem Motto „Wie geht´s“. Das Festibal entwickele sich weiter und werde größer, so der Intendant. Sieben Konzerte werden in diesem Sommer an verschiedenen Spielstätten geboten.

Wieder einmal ist es Benno Schachtner gelungen, Weltstars der historisch informierten Aufführungspraxis nach Roggenburg zu locken. Bereits das Eröffnungskonzert am Sonntag, 28. August, um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche in Roggenburg-Schießen, ist an Spitzenklasse kaum zu überbieten. Die Festivalbesucher dürfen sich auf das tschechische Barockorchester Collegium 1704 mit seinem künstlerischen Leiter Václav Luks freuen. Gemeinsam mit der einzigartigen Stimme des Countertenor Benno Schachtner präsentieren sie Kantaten für Alt-Solo des barocken Großmeisters Johann Sebastian Bach.

Das „Mittendrin“-Konzert startet am Mittwoch, 31. August, um 19 Uhr in der Tenne des Klosters Roggenburg. An diesem Abend berichtet Benno Schachtner über verschiedene stilistisch rhetorische Mittel der Barockzeit. Gleich drei Konzerte gibt es bei „Nachtaktiv“ am Freitag, 2. September. Beginn ist um 19 Uhr. Hier erhalten die Besucher neben hochkarätigem Musikgenuss auch einen Einblick hinter die Klostermauern.

Hochkarätig besetzt durch Professoren der Hochschule für Künste in Bremen, kommt beim Abschlusskonzert am Sonntag, 4. September ein Kammerensemble mit geballter Power auf die Konzertbühne. Beginn ist in der Wallfahrtskirche in Roggenburg-Schießen um 16 Uhr.

Eintrittskarten für alle Konzerte sind auch vor Ort im Klosterladen Roggenburg erhältlich. Direkte Anlaufstelle ist der Klosterladen Roggenburg, Klosterstraße 1, 89297 Roggenburg, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 11 bis 16 Uhr.

Alle weiteren Informationen gibt es auch auf der Website des Festivals unter www.diademus.de .