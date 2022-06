Festival contre le racisme

Ulm/Neu-Ulm - Noch bis zum 3. Juli läuft das Festival „contre le racsime“ in Ulm und Neu-Ulm. Laut Veranstalter steht es in diesem Jahr unter dem Motto (Post)Kolonialismus. Interessierte erwarten dabei Workshops, Konzerte, Filmabende, eine Podiumsdiskussion und verschiedene Vorträge. Aktuelle Bezüge zum Krieg in der Ukraine gibt es bei der Online-Veranstaltung „Das Beste für meine Zukunft…? Perspektiven für internationale Studierende aus der Ukraine“ am Mittwoch, 22. Juni, um 18 Uhr. Hierbei soll die Realität von Studierenden aus verschiedenen Ländern beleuchtet werden, die bei der Flucht aus der Ukraine Rassismus erfahren, heißt es in der Ankündigung. Ein Rap-Workshop mit anschließendem Konzert findet am Freitag, 24. Juni, im Kulturzemntrum Anarres statt. Ein weiteres Highlight ist am Freitag, 1. Juli, nachmittags wieder das Klangkost Straßenfest auf dem Südlichen Münsterplatz, bei dem sich Menschen bei Suppe und Musik mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener lokaler Initiativen austauschen können. Die postkoloniale Geschichte Ulms wird zudem in einem Stadtrundgang am Samstag, 2. Juli, thematisiert. Am Sonntag, 3. Juli, wird den Jugendlichen unter dem Motto „Kenn´ deine Privilegien“ die Grundlagen des Graffiti-Sprühens vermittelt. Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen wird es täglich bei Radio free fm zu hören geben.

Weitere Informationen zum Festival gibt es auf der Homepage www.fclr-ulm.de oder auf Social media unter instagram.com/fclr_ulm_2022 sowie facebook.com/fclrulm/.