Festakt: Brandbekämpfer haben lange Tradition

Die Freiwillige Feuerwehr Laubbach feiert ihr 75-jähriges Bestehen und blickt zugleich auf eine Geschichte von fast 300 Jahren zurück. Das sind Jahre, in denen die Männer, die sich dem Dienst der Öffentlichkeit stellten, Höhen und Tiefen im Feuerwehrwesen durchmachten, Kritik und Lob nach Einsätzen ernteten. Die Aufgaben der Feuerwehr sind heute vielschichtig. Einsätze „nur“ bei Bränden gehören der Vergangenheit an. An diesem Wochenende feiert die Laubbacher Wehr mit ihren Ortsteilen Ober- und Unterweiler Geburtstag.

Auftakt ist am Freitag, 20. Mai, mit einem Festakt für geladene Gäste. Am Sonntag, 22. Mai, ab 10 Uhr wird die Feier auf dem Festplatz und im Zelt vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Unterweiler mit Frühschoppen, Mittagstisch und einem Wettstreit „per Strahlrohr“ fortgeführt. Wie alle Feuerwehren genießt die der Ortschaft Laubbach hohe Wertschätzung; die Einwohnerschaft und die Kameraden benachbarter Wehren in der Dreiländerecke werden ihre Solidarität und Dankbarkeit durch ihre Teilnahme am Jubelfest beweisen.

Die Tradition der Feuerwehr Laubbach hat eine lange Vergangenheit. Anno 1736 erscheint in deren Annalen die erste bekannte Feuerwehrordnung, die gemeinsam für Laubbach und Königseggwald galt. Nach 1829 war für die selbstständige Gemeinde die „Lokal-Feuerlöschordnung“ des Gräflich-Königsegg‘schen Amtes in Aulendorf zuständig, die sich auf eine General-Verordnung von 1808 bezog. 1000 Gulden investierten Laubbach und Königseggwald 1875 für die gemeinsame Anschaffung einer Saugspritze. Doch bereits 1887 endete der Verband. Die Spritze blieb in Königseggwald, Laubbach erhielt 300 Gulden Entschädigung und schaffte 1890 eine eigene Saugspritze an.

Das Jahr 1936 bedeutete das Ende der Pflichtfeuerwehren in ganz Deutschland. In Laubbach wurde die Freiwillige Feuerwehr ins Leben gerufen. Die Gründungsmannschaft bestand aus einer Löschgruppe von 26 Mann, wobei 19 die Erfahrungen in der bisherigen Wehr mitbrachten. Brandmeister wurde Wendelin Steurer mit Alfred Geiger als Stellvertreter. Als Schriftwart fungierte August Danner, als Kassenwart Anton Lang und als Gerätewart Adolf Gebhard. Der Zweite Weltkrieg brachte personelle Probleme. Tapfere und beherzte Frauen traten in die Fußstapfen der im Krieg sich befindlichen Männer. 1949 zählte die Wehr bereits wieder 24 Aktive. 1974 wurde die Löschgruppe Abteilung der Gemeindefeuerwehr Ostrach und im Rahmen der aktuellen Umstrukturierung ist sie Teil des Stützpunktes Ostrach. (ur)